Als Goran Pandev für Tihomir Kostadinov ausgewechselt wurde, standen nicht nur alle seine Mitspieler Spalier, auch die niederländischen Fans in der Johan-Cruijff-Arena von Amsterdam erhoben sich von ihren Sitzen. Im gesamten Rund brandete als Anerkennung für Pandevs großartige Karriere Beifall auf.

Bereits vor dem Spiel hatte der 37-Jährige angekündigt, nach der Partie gegen die Niederlande seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden zu wollen. "Dies ist mein letztes Spiel für die Nationalmannschaft. Ich denke, es ist der richtige Moment zurückzutreten", hatte er vor dem Vorrundenfinale erklärt.

Dies blieb offenbar auch in den Niederlanden nicht unerhört, weswegen "Oranje"-Kapitän Georginio Wijnaldum bereits vor Anpfiff eine Überraschung für Pandev. Bei der Seitenwahl übergab Wijnaldum dem nordmazedonischen Rekordnationalspieler ein mit Pandevs Namen und der Rückennummer 122 beflocktes Trikot der Elftal. Die Rückennummer stand dabei für Pandevs 122. Länderspiel.

Pandev ist nicht nur Rekordnationalspieler seines Landes, sondern mit 37 Treffern auch Rekordtorschütze. 2010 gewann er mit Inter Mailand das Triple aus Meisterschaft, italienischem Pokal und der Champions League.

Pandev schoss Nordmazedonien zur EM

Insgesamt wurde der Stürmer sogar fünfmal italienischer Pokalsieger. Einen weiteren Erfolg gab es mit Inter, hinzu kamen ein Triumph mit Lazio und zwei Pokalsiege mit der SSC Neapel.

In seiner Heimat wurde Pandev fünfmal Fußballer des Jahres.

Seinen größten Erfolg mit der Nationalmannschaft feierte Pandev am 12. November 2020, als er sein Land mit seinem 1:0-Siegtor im Playoff-Finale gegen Georgien zur Europameisterschaft schoss. Es war das erste Mal, dass sich das Land vom Balkan für ein großes Turnier qualifizieren konnte.

Folgerichtig erzielte der Routinier dann auch im ersten EM-Spiel der nordmazedonischen Fußball-Geschichte den historischen ersten Treffer. Sein Tor zum 1:1 gegen Österreich war letztendlich jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Nordmazedonien unterlag Österreich 1:3.

Ende März hatte Pandev beim sensationellen 2:1-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Deutschland ebenfalls getroffen.

Auch Nationaltrainer Angelovski tritt zurück

Nach dem Niederlande-Spiel am Montag erklärte auch Nationaltrainer Igor Angelovski seinen Rücktritt. "Mein Vertrag läuft am 31. Juli aus, und danach werde ich nicht mehr Trainer sein. Ich möchte allen für die letzten fünfeinhalb Jahre danken - den Spielern, aber auch meiner Frau und meinen Kindern. An diese Momente hier werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern", sagte der 45-Jährige.

Angelovski hatte das Team im Oktober 2015 übernommen und überraschend zur EM geführt. Dort schied Nordmazedonien nach Niederlagen gegen Österreich (1:3), die Ukraine (1:2) und die Niederlande (0:3) aus. "Wir können nicht enttäuscht sein, denn wir waren das erste Mal dabei. Wir haben quasi das Eis gebrochen. Ich bin glücklich, Teil davon gewesen zu sein", sagte Angelovski.

