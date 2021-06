Sportlich geht es für den EM-Debütanten gegen die als Gruppensieger feststehende Elftal um nichts mehr. In der Gruppe C kann der Außenseiter nach den Niederlagen gegen Österreich (1:3) und die Ukraine (1:2) den letzten Tabellenplatz nicht mehr verlassen.

"Ich hoffe, diese Jungs, diese Generation, qualifizieren sich auch für die WM", sagte Pandev: "Sie bringen den Nordmazedoniern viel Freude. Ich denke, sie verdienen es, es zur WM zu schaffen."

Eigentlich hatte der langjährige Italien-Profi noch am 11. Oktober das Rückspiel in der WM-Qualifikation in Skopje gegen die deutsche Nationalmannschaft bestreiten wollen. Im Hinspiel hatte er beim sensationellen 2:1 in Duisburg am 31. März das erste Tor des Außenseiters erzielt.

La Liga Barça-Boss träumt weiter von Super League: "Projekt ist noch am Leben" VOR EINER STUNDE

Das könnte Dich auch interessieren: "Peinlich von uns": EM-Geheimfavorit Türkei scheitert krachend

(SID)

Oranje-Coach de Boer schwärmt von DFB-Team: "Ein Top-Favorit"

EURO 2020 "Eine Schande": Russlands Trainer poltert wegen Fanausschluss VOR 2 STUNDEN