Publiziert 26/06/2021 Am 22:22 GMT

Auch im EM-Achtelfinale gegen Portugal am Sonntag (21:00 Uhr) in Sevilla ruhen große Hoffnungen Belgiens auf dem früheren Wolfsburger und Bremer. Wenn er könnte, würde Martínez De Bruyne selbst gegen Portugals Superstar Cristiano Ronaldo nicht eintauschen wollen.

"Das ist einfach zu beantworten. Ich hatte fünf Jahre die Ehre, mit Kevin zusammenzuarbeiten. Ich habe nie zuvor einen Spieler mit so einer Spielweise gesehen", sagte Martínez. Belgiens Verteidiger Jan Vertonghen war einen Tag vor dem Spiel bemüht, den Fokus weg vom fünfmaligen Weltfußballer Ronaldo zu lenken.

"Wenn man ein Portugal-Shirt auf den Straßen sieht, ist es zu 99 Prozent eines von Ronaldo. Wir haben großen Respekt vor ihm", sagte der Defensivspieler. "Morgen ist es aber nicht Belgien gegen Ronaldo, sondern Belgien gegen Portugal. Sie haben viele gute Spieler, so wie wir. Wir werden bereit sein."

EURO 2020 Kantersieg gegen Wales: Dänemark marschiert ins EM-Viertelfinale VOR 5 STUNDEN

Im Achtefinale müssen die Belgier ohne ihren Offensivspieler Nacer Chadli (31) auskommen. Der Profi vom türkischen Erstligisten Basaksehir fühle sich nicht gut und habe die Reise in den Spielort Sevilla daher nicht mit angetreten. Das teilten die Belgier am Samstag mit.

Keine weiteren Ausfälle bei den "Roten Teufeln"

Der 65-malige Nationalspieler Chadli stand bei der EM bisher in einem Spiel über die komplette Spielzeit auf dem Feld, beim 2:0 zum Gruppenabschluss gegen Finnland am vergangenen Montag in St. Petersburg. Martínez hat im Topspiel gegen den Titelverteidiger ansonsten keine Ausfälle zu beklagen.

"Gestern war Nacer nicht bei 100 Prozent. Er hat sich über Nacht nicht besser gefühlt. Du willst natürlich keinen Spieler verlieren, aber deshalb haben wir 25 weitere im Kader", sagte der belgische Nationalcoach auf einer Pressekonferenz am Samstagabend.

Das könnte Dich auch interessieren: UEFA untersagt DFB-Team Abschlusstraining im Wembley

(SID)

"Müssen eklig sein": Müller erklärt, worauf es gegen England ankommt

EURO 2020 Gnabry glaubt an Sanés Talent und kritisiert Pfiffe der Fans VOR 8 STUNDEN