Jamal Musiala hat derweil nach seinen Hüftproblemen das Pensum gesteigert. Das 18 Jahre alte Offensivtalent trainierte im Sonnenschein schon wieder mit dem Ball und absolvierte einige Sprints. Wann Musiala ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist noch offen. Man schaue von "Tag zu Tag", teilte der DFB mit.

Bundestrainer Joachim Löw bereitet sein Team bis zum 6. Juni in Tirol auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) vor. An Mittwoch (21.00 Uhr) steht in Innsbruck ein Länderspiel gegen Dänemark an. Die EM-Generalprobe erfolgt am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland.

(SID)

