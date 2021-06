Publiziert 21/06/2021 Am 17:53 GMT | Update 21/06/2021 Am 17:56 GMT

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien waren die Niederländer mit zwei Gruppensiegen bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert. So war das Spiel gegen den Underdog mehr Schaulaufen, als eine echte Prüfung. Dennoch setzte Bondscoach Frank de Boer auf seine bestmögliche Elf, in der Offensive ohne den Wolfsburger Wout Weghorst, dafür mit Donyell Malen und Memphis Depay als schnelle Doppelspitze.

Die Nordmazedonier, die die deutsche Nationalmannschaft im März in der WM-Qualifikation noch schlugen, gingen als punktloser Gruppenletzter ins Spiel gegen die Niederlande. Trainer Igor Angelovski stellte seine Mannschaft allerdings gut ein, wollte mit einer positiven Überraschung aus dem Turnier ausscheiden.

In der 10. Minute gelang dem Underdog beinahe die erste große Überraschung. Nach einem starken Angriff von der rechten Seite über das Zentrum in die Offensive, kam Ivan Trickovski nach Zuspiel von Goran Pandev allein vor dem niederländischen Tor zum Abschluss und verwandelte aus elf Metern flach ins linke Eck – allerdings aus Abseitsposition, so zählte der Treffer nicht.

Zwölf Minuten später hatten erneut die Nordmazedonier die Führung auf dem Fuß, Aleksandar Trajkovski scheiterte jedoch mit einem feinen Schuss aus 18 Metern halblinker Position am rechten Torpfosten. Der niederländische Keeper Maarten Stekelenburg wäre ohne jegliche Chance gewesen.

Zwei Minuten nach der Großchance gingen die Niederländer, die trotz der guten nordmazedonischen Angriffe die spielerisch überlegende Mannschaft waren, in Führung. Nach einem strittigen Zweikampf zwischen Daley Blind und Pandev in der Nähe des niederländischen Strafraums schaltete die de Boer-Elf schnell um. Malen kam über die rechte Offensivseite und legte zurück auf den einlaufenden Depay, der aus zehn Metern ins linke Eck verwandelte (24.).

Die Führung brachte den Niederländern die nötige Sicherheit, um das Spiel zu beherrschen und zu diktieren. Nordmazedonien verteidigte tief und kompakt, hatte allerdings große Probleme mit dem schnellen und vertikalen Offensivspiel des Gegners. Die Niederlande erspielten sich gute Chancen, doch es blieb lange Zeit beim knappen 1:0.

In der zweiten Halbzeit machten die Niederländer schnell alles klar. In der 51. Minute wurde Depay in der linken Strafraumhälfte in Szene gesetzt, behielt die Übersicht und fand Georginio Wijnaldum der freistehend aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob.

Nur sieben Minuten später erzielte der niederländische Kapitän seinen Doppelpack und die frühzeitige Entscheidung. Malen passte stark in die Schnittstelle der Abwehr auf Depay, der aus 14 Metern halblinker Position zum Abschluss kam. Stole Dimitrievski wehrte den Ball unglücklich nach vorne ab, genau vor die Füße von Wijnaldum, der zum 3:0-Endstand verwandelte.

Der Tweet zum Spiel:

Nach 122 Länderspielen beendete der 37-jährige Pandev seine aktive Länderspielkarriere für Nordmazedonien. Bei Pandevs Auswechslung standen seine Mitspieler Spalier.

Das fiel auf: Verpasste Chance

Er bestätigte zuletzt das Interesse des FC Bayern München an seiner Person, doch der deutsche Rekordmeister kam zu spät: Der niederländische Kapitän und Jürgen Klopp-Liebling Wijnaldum wechselt in diesem Transfersommer nach Frankreich zu Paris Saint-Germain – und das ablösefrei. Den Münchnern entgeht damit die Verpflichtung eines echten Leaders und Taktgebers im Mittelfeld, eines Akteurs, der seine Mannschaft nicht nur führt, sondern auch selbst offensive Akzente setzt. In diesem Turnier steht der Mittelfeldmann bereits bei drei Toren, zwei erzielte er gegen Nordmazedonien.

Die Statistik: 51

Depay ist in extrem guter Form. Gegen Nordmazedonien war er einer der stärksten Spieler, erzielte ein Tor und legte ein weiteres vor. Er liegt jetzt bei 51 Torbeteiligungen im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft – 28 Tore und 23 Assists.

