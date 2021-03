Publiziert 11/03/2021 Am 13:01 GMT | Update 11/03/2021 Am 13:22 GMT

Jogi Löw sagte über eine mögliche Rückkehr von Müller und Hummels: "Ich würde mir wünschen, dass man mir zuhört. Ich habe die Tür weder auf noch zugemacht. Einen Umbruch sollte man unter normalen Umständen nicht unterbrechen. Aber aufgrund der Pandemie hatten wir in dem letzten Jahr weniger Möglichkeiten, zusammen zu spielen. Vor dem Turnier mache ich mir mit meinen Trainern alle möglichen Gedanken und hinterfrage alles."

Er werde jetzt überlegen, wie die Zusammensetzung der Mannschaft funktionieren kann und dann werde man weitersehen. "Im Mai setzen wir uns zusammen und wir werden diskutieren, was wir noch brauchen, um den bestmöglichen Erfolg zu bekommen", erklärte Löw.

Der Bundestrainer betonte: "Ein Trainer denkt nicht daran, was Entscheidungen für eine Wirkung in der Öffentlichkeit haben. Das solltet ihr über mich wissen. Das habe ich nie so gemacht. Ein Trainer entscheidet, was das Beste für die Mannschaft ist. Das werde ich so auch wieder tun. Ich mache diese Aufgabe nicht, um meinen Job zu behalten, sondern wovon ich persönlich überzeugt bin."

Das Fachmagazin "Kicker" hatte sich zuvor auf Informationen aus "bestens informierten Quellen" berufen und berichtet, dass die beiden Weltmeister von 2014 bei der EM dabei sein sollen.

Löw selbst hatte am vergangenen Wochenende am Rande des Klassikers zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ( 4:2 ) bei "Sky" erklärt: "Die Europameisterschaft ist ein eigener Wettbewerb und unsere Aufgabe ist es, die besten Spieler, die beste Mannschaft mitzunehmen, um den größtmöglichen Erfolg zu garantieren."

Eine Sache scheint für Löw allerdings klar zu sein: "Wenn man solche Spieler zurückholt, sind sie natürlich gesetzt."

