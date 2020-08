Erst stimmte Steven Gerrard eine kleine Lobeshymne an, dann hievte er Bayer Leverkusen in der Favoritenliste der Europa League gleich ganz weit nach oben. "Sie haben eine gute Spielweise, agieren sehr aggressiv mit dem Ball, sie haben fantastische Spieler im letzten Drittel", sagte der Star-Trainer der Glasgow Rangers nach dem Ausscheiden gegen die Werkself.

"Wenn ihnen alle wichtigen Spieler zur Verfügung stehen, haben sie eine große Chance auf den Titel“, so der ehemalige Liverpool-Kapitän weiter.

Tatsächlich sind die Rheinländer nach dem 1:0 (0:0) im Achtelfinal-Rückspiel gegen die Rangers nur noch drei Schritte von der ersten Trophäe seit 27 Jahren entfernt. Doch mit dem italienischen Vizemeister Inter Mailand wartet am Montag (21.00 Uhr) im Viertelfinale ein Hochkaräter.

"Inter wird ein ganz anderes Kaliber sein als die Rangers", warnte Trainer Peter Bosz deshalb bei "RTL": "Es war gegen Glasgow kein guter, aber ein solider Auftritt. Wir können es besser und müssen uns am Montag steigern."

Bayer 04 Leverkusen: Glasgow Rangers ein dankbarer Gegner

Das sieht Angreifer Kevin Volland ähnlich. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen hatte er am Mittwoch im Mannschaftshotel bereits das 2:0 der Mailänder gegen den FC Getafe aufmerksam verfolgt. "Das ist schon eine bärenstarke Mannschaft", sagte der 28-Jährige: "Aber wenn wir unsere Qualität auf den Platz bekommen, unseren Ballbesitz, unser Umschalten, unser Tempo. Dann haben wir gute Chancen weiterzukommen."

Nach 33 Tagen ohne Pflichtspiel und nur zwei Wochen Mannschaftstraining waren die Rangers ein dankbarer Gegner, um rechtzeitig vor den kniffligen Aufgaben beim Finalturnier in Nordrhein-Westfalen wieder in den Rhythmus zu finden. "Natürlich tut es gut, wenn man so ein Spiel gewinnt und man merkt, dass die einen oder anderen Dinge auch wieder gelingen. Das gibt Vertrauen", sagte Kapitän Lars Bender.

Tatsächlich offenbarte der Pokalfinalist gegen den schottischen Rekordmeister 147 Tage nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel weniger Anlaufschwierigkeiten als erwartet. Lediglich die Zielstrebigkeit im letzten Drittel sowie die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gingen der Werkself, für die Moussa Diaby (51.) den Siegtreffer erzielte, etwas ab.

Bayer 04 Leverkusen: Aránguiz fehlt gegen Inter gesperrt

Stellvertretend dafür stand "Unterschiedsspieler" (Gerrard) Kai Havertz. Der Jungstar spielte trotz der anhaltenden Gerüchte um einen Wechsel zum FC Chelsea zeitweise groß auf, doch alleine vor dem Tor versagten ihm zweimal die Nerven. "Die Tore hat er sich aufgespart. Am Montag macht er die Dinger rein", sagte Innenverteidiger Jonathan Tah dazu flapsig.

Nicht helfen können wird gegen Inter Mittelfeld-Motor Charles Aránguiz, der nach seiner dritten Gelben Karte eine Sperre absitzen muss. Doch auch das soll die Leverkusener nicht von ihren Zielen abhalten. "Wir müssen das Spiel gegen Inter gewinnen, damit wir in einen gewissen Flow kommen, um vielleicht Großes zu erreichen", sagte Lars Bender bei DAZN.

