Publiziert 15/04/2021 Am 21:11 GMT

Manchester kämpft nun gegen den dreimaligen italienischen Meister AS Rom um den Finaleinzug.

Die Römer kamen gegen Ajax Amsterdam zu einem 1:1 (0:0) , das genügte nach dem 2:1 im ersten Vergleich in den Niederlanden.

In Villarreal trafen der Ex-Dortmunder Paco Alcácer (36.) und Gerard Moreno (43.) für die Gastgeber. Mislav Orsic (74.) verkürzte für Zagreb.

Die Halbfinals werden am 29. April und 6. Mai ausgetragen. Das Endspiel findet am 26. Mai in Danzig statt.

