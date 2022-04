Am Donnerstag, den 14. April, muss der RB Leipzig im Viertelfinale der Europa League bei Atalanta Bergamo antreten. Anstoß des Rückspiels ist um 18:45 Uhr.

Leipzig . Im Rückspiel im Gewiss Stadium in Bergamo fällt die Entscheidung über die Halbfinal-Teilnahme. Das Hinspiel in endete 1:1 . Im Rückspiel im Gewiss Stadium infällt die Entscheidung über die Halbfinal-Teilnahme.

Ad

Auf den Sieger der Partie wartet im Halbfinale der Gewinner aus Sporting Braga gegen die Glasgow Rangers. Das Hinspiel gewannen die Portugiesen mit 1:0.

Bundesliga RB Leipzig watscht Hoffenheim ab - und festigt Champions-League-Platz 10/04/2022 AM 19:20

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinals in der Europa League des RB Leipzigs bei Atalanta Bergamo.

Europa League: Bergamo - Leipzig live im TV

Das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem RB Leipzig wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Atalanta Bergamo - RB Leipzig im Livestream

"RTL" bietet einen Livestream beim Streamingservice "RTL Plus" an. Anstoß der Partie ist am Donnerstag um 18:45 Uhr MESZ.

Bergamo - RB Leipzig im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match. Hier halten wir Euch über die Europa League auf dem Laufenden.

Nagelsmann erklärt umstrittenen Wechsel: Darum kam Davies für Hernández

Europa League Pressestimmen: Spanien feiert "Wahnsinn" der Eintracht-Fans 08/04/2022 AM 09:27