Nur der FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League , mit dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Union Berlin zwei auf ganzer Linie gescheiterte deutsche Klubs - doch immerhin die Europa League verspricht 2022 noch Bundesliga-Power.

So haben sich Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen im neuen Modus der Europa League als Gruppensieger bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Die beiden überspringen damit die Zwischenrunde - auch Playoffs zur K.o.-Runde genannt - in die Borussia Dortmund und RB Leipzig aus der Champions League absteigen.

So haben nun also vier Bundesliga-Klubs die Chance, nach dem FC Schalke 04 1997 die für die Europa League vergebene UEFA-Trophäe endlich wieder nach Deutschland zu holen.

Die Auslosung für die Playoffs zur K.o.-Runde der Europa League findet am kommenden Montag, 13. Dezember, um 13:00 Uhr in Nyon/Schweiz (im Liveticker bei Eurosport.de) statt.

Lostöpfe für die Playoff-Auslosung der Europa League:

GRUPPENZWEITE EUROPA LEAGUE (TOPF 1) GRUPPENDRITTE CHAMPIONS LEAGUE (TOPF 2) Glasgow Rangers RB Leipzig Real Sociedad FC Porto SSC Neapel Borussia Dortmund Olympiakos Piräus Sheriff Tiraspol Lazio Rom FC Barcelona SC Braga Atalanta Bergamo Real Betis FC Sevilla Dinamo Zagreb Zenit St. Petersburg

Mannschaften aus derselben nationalen Liga können nicht gegeneinander gelost werden. Leipzig und BVB können auf jede Mannschaft aus Topf eins treffen. Die Gruppenzweiten der Europa League haben im Rückspiel Heimrecht. Die Auswärtstorregel entfällt ab dieser Saison.

Die Playoff-Hinspiele finden am 17. Februar 2022 statt, die -Rückspiele am 24. Februar 2022. Die Playoff-Sieger treffen in der Runde der letzten 16 auf die acht Gruppensieger der Europa League.

Lostöpfe Auslosung Achtelfinale Europa League:

GRUPPENSIEGER EUROPA LEAGUE (TOPF 1) SIEGER PLAYOFFS (TOPF 2) Olympique Lyon noch offen AS Monaco noch offen Spartak Moskau noch offen Eintracht Frankfurt noch offen Galatasaray noch offen Roter Stern Belgrad noch offen Bayer 04 Leverkusen noch offen West Ham United noch offen

Mannschaften aus derselben nationalen Liga können nicht gegeneinander gelost werden. Sollte als Dortmund und/oder Leipzig das Achtelfinale erreichen, können sie nicht auf Frankfurt oder Leverkusen treffen. Die Gruppensieger der Europa League haben im Achtelfinal-Rückspiel Heimrecht. Die Auswärtstorregel entfällt ab dieser Saison.

Das Achtelfinale wird am 25. Februar 2022 in Nyon/Schweiz ausgelost. Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 10. März 2022 statt, die -Rückspiele am 17. März 2022.

Weitere Termine der Europa League:

Viertelfinale:

Hinspiele: 7. April 2022, Rückspiele: 14. April 2022

Halbfinale:

Hinspiele: 28. April 2022, Rückspiele: 5. Mai 2022

Finale:

18. Mai 2022 in Sevilla

Als Gruppendritter Absteiger in die Europa Conference League:

Sparta Prag (Dritter Gruppe A)

PSV Eindhoven (B)

Leicester City (C)

Fenerbahçe (D)

Olympique Marseille (E)

FC Midtjylland (F)

Celtic Glasgow (G)

Rapid Wien (H)

Die Gruppendritten der Europa League werden in der Zwischenrunde der UEFA Europa Conference League gegen die Gruppenzweiten der UECL gelost. Mannschaften aus derselben nationalen Liga können nicht gegeneinander gelost werden. Die Gruppenzweiten der Europa Conference League haben im Rückspiel Heimrecht. Die Auswärtstorregel entfällt.

Die Sieger der Zwischenrunde treffen dann im Achtelfinale der Europa Conference League auf die Gruppensieger der UECL.

Die Auslosung für die Zwischenrunde der Europa Conference League wird am kommenden Montag, 13. Dezember, um 14:00 Uhr in Nyon/Schweiz vorgenommen. Die Hinspiele der UECL-Zwischenrunde finden am 17. Februar 2022 statt, die Rückspiele am 24. Februar 2022.

Das Achtelfinale der UECL wird am 10./17. März 2022 ausgetragen, die Auslosung hierfür findet am 25. Februar 2022 statt.

