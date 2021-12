Titelverteidiger FC Chelsea, Manchester City, FC Bayern München, FC Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain - die Topfavoriten auf den Titel in der Champions League hatten sich bereits vorzeitig für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert.

Mit Atlético Madrid sicherte sich am Dienstag die nächste Top-Mannschaft das Ticket für das Achtelfinale der Champions League. Die Rojiblancos gewannen beim FC Porto 3:1 (0:0) und sicherten sich so Platz zwei in der Gruppe B hinter dem FC Liverpool ( 2:1 beim AC Milan ).