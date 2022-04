"Wir fahren dahin und schlagen die", versprach Sportvorstand Markus Krösche.

Das Viertelfinal-Rückspiel in Barcelona am Donnerstag (21.00 Uhr) elektrisiert den ganzen Verein. Da wären der starke Auftritt aus dem Hinspiel, das ermutigende 1:1 im eigenen Stadion oder die fast schon zur Gewohnheit gewordenen Europa-Partys der Eintracht in ihrem Lieblingswettbewerb - all das befeuert die Hoffnungen auf eine Sensation und das nächste Halbfinale nach 2019.

Ad

Tausende Frankfurter dürften die katalanische Metropole schon vor dem Anpfiff eines der größten Spiele der jüngeren Eintracht-Geschichte in einen Ausnahmezustand versetzen. "Zusammen mit den Fans wollen wir dort etwas Großes erreichen", sagte Kapitän Sebastian Rode. Dies sei eine "Extra-Motivation", betonte Krösche in der "Bild"-Zeitung, "diese Emotionen will und braucht jeder Spieler".

Champions League Mané adelt Klopp: "Manchmal mehr als nur ein Trainer" VOR 2 STUNDEN

Zugleich forderte er von der Mannschaft, gegen den fünfmaligen Champions-League-Sieger aus Spanien "noch eine Schippe draufzulegen". Zumal die Chance auf den Coup größer kaum sein könnte. Mit dem Hinspiel-Ergebnis sei "alles drin", betonte Trainer Oliver Glasner - und erhielt Unterstützung von Kevin Trapp. "Wer jetzt nicht dran glaubt, ist fehl am Platz", sagte der Nationaltorhüter.

Eintracht Frankfurt: Mit dem FC Barcelona wartet eine Mammutaufgabe

Doch die SGE benötigt einen Sahnetag - und muss hoffen, dass das Starensemble um Pierre-Emerick Aubameyang, Pedri oder Sergio Busquets die Aufgabe als lästige Pflicht angeht. Wie etwa in Frankfurt, als die Eintracht den haushohen Favoriten am Rande einer Niederlage hatte. In der Liga stolperte Xavis Team zuletzt in letzter Minute zu einem 3:2 beim Vorletzten UD Levante.

Aber auch die Frankfurter enttäuschten zwischen ihren beiden Highlightspielen. Durch die Niederlage gegen den SC Freiburg (1:2) versanken die Hessen endgültig im grauen Liga-Mittelmaß. Glasners Motto lautete daher: "Abschütteln, Kräfte sammeln" - und mit der besonderen Europacup-Vorfreude nach Barcelona reisen.

Die Qualifikation für eine weitere Saison in Europa scheint für Frankfurt schließlich nur noch über den europäischen Wettbewerb möglich. Glasner sagte:

Der kürzeste Weg ist, die Europa League zu gewinnen. Dann bist du in der Champions League nächstes Jahr.

Doch die Hürde könnte kaum höher sein. Im Camp Nou ist Barcelona eine Macht in Duellen mit deutschen Teams - nimmt man den FC Bayern heraus, gewannen die Katalanen zu Hause die vergangenen 17 Partien gegen Bundesligisten. Auf die SGE wartet eine Mammutaufgabe.

Dazu muss Glasner eine Alternative für den gesperrten Tuta in der Abwehr finden. Womöglich auch für Antreiber Djibril Sow, der beim Abschlusstraining wegen einer Kniezerrung fehlte. Und dennoch sagte Glasner:

Wir werden mit der Überzeugung nach Barcelona gehen, dass wir dort gewinnen können.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Barcelona: ter Stegen - Araujo, Lenglet, Garcia, Alba - Busquets - Pedri, de Jong - Dembele, Aubameyang, Torres. - Trainer: Xavi

Frankfurt: Trapp - Toure, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Rode (Sow), Jakic, Kostic - Lindström, Kamada - Borre. - Trainer: Glasner

Schiedsrichter: Artur Dias (Portugal)

(SID)

Nagelsmann nach CL-Aus: "Nicht die Schuld beim Gegner suchen"

Bundesliga Bericht: "Verstimmter" Lewandowski soll Bayern-Verhalten "respektlos" finden VOR 3 STUNDEN