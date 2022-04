"Die Wahrnehmung auf dieser Welt - dieser Klub ist halt riesig. Man merkt einfach, was für eine Strahlkraft Real Madrid hat. Die Geschichte dahinter ist natürlich enorm", sprach der 29-Jährige über die Größe des spanischen Vereins.

Im vergangenen Sommer entschied sich der Österreicher gegen eine Verlängerung beim FC Bayern und schloss sich dem spanischen Rekordtitelträger an. "Sicher macht man sich seine Gedanken. Aber das sind genau die Gedanken, die ich mir gewünscht habe. Diese neue Herausforderung - die ich gesucht habe - auch anzunehmen", sagte er über seinen Wechsel zu den Los Blancos: "Das sind auch Sachen, die ich im Vorhinein wusste und die mich dazu getrieben haben, diesen Schritt zu wagen. Das macht auf der einen Seite etwas mit einem, auf der anderen Seite gibt es mir den Antrieb, gibt es mir die Motivation und den Hunger, um das Beste aus mir herauszuholen."

Bislang weiß der Linksfuß bei Real sportlich zu überzeugen und ist in der Verteidigung des Teams von Trainer Carlo Ancelotti, mit dem er zuvor bereits beim FC Bayern zusammenarbeitete, gesetzt. "Wir stehen gut da in der Liga. Haben noch alle Chancen in der Champions League. Das ist unsere Intention und unsere Motivation", gab sich Alaba optimistisch. Für die Spanier absolvierte er in der laufenden Saison schon 42 Pflichtspiele und trug sich immerhin viermal in die Torschützenliste ein.

Hauptsächlich kommt der gelernte Linksverteidiger in der Ancelotti-Elf in der Innenverteidigung zum Einsatz. Eine Wunschposition scheint er nicht zu haben. "Von mir wurde verlangt, dass ich linker Verteidiger spielen soll, dann spiel ich's. Jetzt wird von mir verlangt, dass ich Innenverteidiger spielen soll", sagte Alaba: "Ich bin ein Spieler, denke ich, der beides sehr gut kann. Mein Job ist es, der Mannschaft zu helfen, egal auf welcher Position. Wenn es dann auf der Innenverteidiger-Position sein soll, dann werde ich das als Innenverteidiger tun."

Erfolgdruck ist er aus seiner Zeit beim FC Bayern gewöhnt, deshalb stimmt seine Mentalität mit der seines neuen Arbeitgegbers überein. Mit Real Madrid zählen für ihn nur die Titel: "Die Denkweise hier und auch meine Denkweise ist einfach, maximalen Erfolg zu haben"

