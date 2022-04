In der Europa League steht das Viertelfinal-Hinspiel auf dem Programm - und auf Bundesligist RB Leipzig wartet eine schwere Aufgabe.

Die Leipziger bekommen es mit Atalanta Bergamo zu tun. Anpfiff ist am Donnerstag, 7. April, um 18:45 Uhr in der Red Bull Arena.

Die Sachsen hatten im Achtelfinale ein Freilos. Der ursprünglich geplante Gegner Spartak Moskau wurde aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen. Atalanta setzte sich hingegen im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen durch (3:2, 1:0).

Hier gibt es alle Informationen zur Partie zwischen RB Leipzig und Atalanta Bergamo in der Europa League.

Europa League: RB Leipzig - Atalanta Bergamo heute live im TV

Das Spiel der Leipziger gegen Atalanta Bergamo gibt es in Deutschland nicht live im Free-TV zu sehen.

RB Leipzig - Atalanta Bergamo: Europa League heute im Livestream

"RTL+" überträgt das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League aus Leipzig im Livestream. Hierzu muss ein Abonnement bestehen.

RB Leipzig - Atalanta Bergamo im Liveticker

Auf Eurosport.de könnt ihr die Partie zwischen Leipzig und Atalanta Bergamo im Liveticker mitverfolgen. Hier findet Ihr auch alle News und Infos zur Europa League.

Europa League: Die Zahlen zu Leipzig - Atalanta Bergamo

RB Leipzig nimmt zum fünften Mal an einem internationalen Wettbewerb teil. Der Bundesligist spielt zum dritten Mal in der UEFA Europa League und zum zweiten Mal in der K.-o.-Phase. 2017/18 verloren sie in ihrer ersten Europapokal-Saison im Viertelfinale gegen Marseille.

Leipzig hat nur eines seiner letzten fünf Europapokal-Heimspiele gewonnen - am 6. Spieltag dieser Saison in der Königsklasse gegen Manchester City. Die Leipziger Heimbilanz in der K.o.-Phase der UEFA Europa League: zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage.

Atalanta steht zum ersten Mal im Viertelfinale der UEFA Europa League, nachdem man bei der einzigen bisherigen Teilnahme an diesem Wettbewerb vor vier Jahren in der Runde der letzten 32 gegen Dortmund ausgeschieden war.

Leipzig - Atalanta: Die Bilanz

Beim Viertelfinal-Duell zwischen RB Leipzig und Atalanta Bergamo treffen zwei Teams erstmalig aufeinander, die ihr diesjähriges Europapokal-Abenteuer in der Gruppenphase der UEFA Champions League begonnen haben.

Das bislang einzige Europapokal-Duell von Leipzig mit einem italienischen Team endete mit einem knappen Erfolg gegen Napoli. In der Runde der letzten 32 der UEFA Europa League setzte sich Leipzig 2017/18 in seiner ersten Europapokalsaison knapp durch, einem 3:1-Sieg in Neapel folgte ein 0:2 vor eigenen Fans.

Für Atalanta ist es das dritte Duell in der K.o.-Phase der UEFA Europa League gegen deutsche Teams, gegen Borussia Dortmund scheiterte man 2017/18 in der Runde der letzten 32 (2:3 Auswärts, 1:1 Heim), in dieser Saison folgte dann der schon erwähnte Erfolg gegen Leverkusen.

Im einzigen weiteren Europapokalduell mit einem Bundesligisten schlug das Team aus Bergamo 1990/91 in der dritten Runde des UEFA-Pokals den 1. FC Köln mit 2:1 (1:1 Auswärts, 1:0 Heim). Die Bilanz in Deutschland: ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage.

Europa League: Orban will mit Leipzig gegen Atalanta Geschichte schreiben

Willi Orban peilt mit RB Leipzig den ersten großen Titel der jungen Vereinsgeschichte an. "Es wäre natürlich etwas Besonderes, den ersten Titel nach Leipzig zu holen. Wir sind hungrig und können Geschichte schreiben", erklärte der Abwehrspieler im Vorfeld des Viertelfinal-Hinspiels gegen Atalanta Bergamo. Neben der Europa League sind die Leipziger auch im DFB-Pokal noch im Rennen.

Müsste sich Orban entscheiden, würde er den internationalen Titel aber bevorzugen. "Der Gewinn der Europa League wäre schon noch einen Tick höher einzustufen", ließ er verlauten.

