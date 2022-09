Den eindrucksvollsten Sieg fuhr Lazio Rom ein, in Gruppe F gewannen die Italiener gegen Feyenoord Rotterdam 4:2 (3:0). Erst spät fanden die Niederländer ins Spiel.

Dynamo Kiew, das trotz des Krieges in der Heimat nur knapp den Einzug in die Champions League verpasst hatte, startete mit einer knappen Niederlage in die Europa League. Die Ukrainer unterlagen in Gruppe B bei Fenerbahce Istanbul 1:2 (0:1).



