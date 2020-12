In Frankreich wurde im Frühjahr deshalb nicht nur die Saison der Herren abgebrochen, auch in der Division 1, der höchsten Frauen-Liga Frankreichs, gab es in der vergangenen Saison keinen Meister.

Olympique Lyon durfte sich dafür beim Finalturnier der Champions League in San Sebastian zum fünften Mal in Folge zum Titelträger küren. Dem VfL Wolfsburg blieb im Endspiel nur der zweite Platz.

Die Eurosport-Journalisten warfen einen Blick zurück auf dieses ungewöhnliche, aber auch ereignisreiche Fußballjahr und wählten ihre beste Spielerin 2020, den "Eurosport Star of the Year".

Auch wenn sie nicht viele Tore erzielte (drei Treffer in der vergangenen Saison), so war sie dennoch beim überirdischen Olympique Lyon eine der Hauptfiguren. Schnell, explosiv, technisch stark – die Französin erstrahlte auch in dieser seltsamen Saison. Ihr Champions-League-Finalturnier in San Sebastian ist das beste Beispiel dafür. Sie war mit einer Geschwindigkeit von 31,45 km/h die schnellste Spielerin im Turnier und wurde von der UEFA zur besten Spielerin des Endspiels gekürt.