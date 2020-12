"Es ist eine Riesen-Ehre. Ich bin für diese Auszeichnung sehr dankbar", sagte Rekordsieger Alaba, der die Auszeichnung zwischen 2011 und 2016 sechsmal in Folge erhalten hatte.

Bayerns-Abwehrchef äußerte sich über vergangene Saison: "Es war für mich persönlich eine sehr erfolgreiche und gute Saison. Ich weiß aber auch, dass wir viele andere gute österreichische Fußballer haben, die in ihren Vereinen Leistungsträger sind. Daher macht es mich besonders stolz, dass ich an der Spitze sein darf."

Bayern-Trainer Hansi lobte den Defensiv-Allrounder: "David hat sich diese Auszeichnung mit seinen Leistungen in diesem Jahr mehr als verdient. Er hat sein unglaubliches Niveau noch einmal gesteigert und ist auch auf der für ihn zunächst ungewohnten Position in der Innenverteidigung zu einem der besten Spieler der Welt geworden."

Der 55-Jährige fügte hinzu: "Er war ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft und hat enorm viel dazu beigetragen, dass wir fünf Titel gewonnen haben. Ich möchte ihm auch im Namen der ganzen Mannschaft und meinem Trainerteam herzlich zu dieser Wahl gratulieren."

Auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge war über die Auszeichnung erfreut: "David hat einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass wir fünf Titel gewonnen haben. Er ist ein ausgezeichneter Fußballer, einer der Führungsspieler in unserem Team und auch menschlich ein feiner Kerl", sagte er. Der FC Bayern sei stolz auf ihn und auf das, was er für den Verein in dem außergewöhnlichen Jahr 2020 geleistet habe.