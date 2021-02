Angeführt vom hellwachen Doppelpacker Robert Lewandowski hat Bayern München dem ermüdenden Anreise-Chaos getrotzt und greift bei der Klub-WM in Katar nach dem erträumten sechsten Titel. Der Weltfußballer brachte den klar überlegenen deutschen Rekordmeister mit seinen Treffern (17., 86.) beim 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen den ägyptischen Spitzenklub Al Ahly SC auf Siegkurs.

Im Endspiel am Donnerstag (19:00 Uhr im Liveticker) trifft die Mannschaft von Trainer Hansi Flick auf UANL Tigres aus Mexiko, das überraschend den brasilianischen Vertreter Palmeiras ausgeschaltet hatte (1:0). Mit dem zweiten Triumph beim Turnier der Kontinente nach 2013 wären die Bayern nach dem FC Barcelona 2009 erst der zweite Klub, der das "Sextuple" holt.

Die Kulisse im für die WM 2022 neu erbauten Ahmed Bin Ali Stadion in Al Rayyan bei Doha war ungewohnt für die Bayern: Erstmals seit dem europäischen Supercup Ende September gegen Sevilla (2:1 n.V.) spielten sie vor Publikum. Die 12.000 Fans, darunter auch Frauen und der Bayern-Fanklub "Pack ma's Doha" feuerten mehrheitlich den Außenseiter an, doch davon ließen sich Lewandowski und Co. zu keiner Phase beeindrucken.