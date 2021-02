Damit hat der Champions-League-Sieger das Finale der Fifa-Klub-WM in Katar erreicht, trifft am Donnerstag (19:00 Uhr im Liveticker) überraschend auf U.A.N.L. Tigres aus Mexiko, die gegen den brasilianischen Vertreter Palmeiras mit 1:0 triumphierten.

Erst versenkte der Pole einen schlauen Pass von Serge Gnabry zum 1:0 ins Netz (17. Minute), dann drückte er eine feine Flanke von Leroy Sané per Kopf aus kurzer Distanz über die Linie – das 2:0 fünf Minuten vor Schluss. Deckel drauf, Pflicht erfüllt. Nach dem Bau der Pyramiden von Gizeh und dem Leuchtturm von Pharos, zwei der sieben Weltwunder der Antike, die auf das Konto der Ägypter gehen, konnte Al Ahly in der Neuzeit kein weiteres Mirakel hinzufügen.

Und der Trophäensammler Lewandowski hat nun auch seine Tore bei einer Klub-WM. Der Mittelstürmer, natürlich als "Man of the match" ausgezeichnet, sicherte Bayerns Finaleinzug mit seinen Saisontoren 28 und 29 (!) im 27. Pflichtspiel. Eine atemberaubende Quote. Wer einen Lewandowski im Team hat, der trifft auch im 52. Pflichtspiel in Folge, kommt auf insgesamt 155 Tore insgesamt in diesem Zeitraum. Was für eine Ausbeute.