"Es hat sich schon in den Tagen vor gestern angedeutet, dass das stressvoll wird. Aus Berlin hatten wir immer und überall Hilfe und Unterstützung", sagte der Vorstandsvorsitzende der Münchner, mittlerweile in Doha angekommen:

"Man hatte aber immer den Eindruck, in Brandenburg ist irgendeiner, der den FC Bayern nicht mag oder irgendein Problem mit dem FC Bayern hat und uns dementsprechend Hürden in den Weg gestellt hat."

Wegen einer verweigerten Starterlaubnis hob die Mannschaft, die am Freitagabend noch bei Hertha BSC in der Bundesliga angetreten war (1:0), erst am frühen Samstagmorgen mit mehr als siebenstündiger Verspätung vom Flughafen BER ab. Erst am Nachmittag landete der Bayern-Tross endlich in Katar, nachdem die Spieler die Nacht im Flugzeug hatten verbringen müssen.