Ihm als Co-Trainerin zur Seite steht Ex-Nationalspielerin Kim Kulig. Diese war von Eintracht Frankfurt II abgeworben worden.

Am Freitag hatte es im Saisoneröffnungsspiel einen 2:1 (0:1)-Sieg der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg gegeben. Hasret Kayikci (38.) hatte die Gäste in der ersten Hälfte in Führung geschossen. Katharina Naschenweng (47.) und Tinne De Caigny (79.) drehten das Spiel nach der Pause zugunsten der TSG.

Das könnte Dich auch interessieren: Zwangspause länger als gedacht? Can erleidet Muskelverletzung

Bundesliga Bayern an Gladbach-Duo dran? Nagelsmann nennt Gerüchte "skurril" VOR 4 STUNDEN

(SID)

Tuchel: Ronaldo wird uns das Leben schwer machen

Bundesliga "Nicht genug Worte": Warum ganz Dortmund Maschine Haaland feiert VOR 5 STUNDEN