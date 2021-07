Nach den Toren von Homam Amhed (25.) und Abdulaziz Hatem (90.+4) trifft Katar in der Runde der letzten acht Teams am Sonntag auf El Salvador. Honduras zog als Gruppenzweiter ins Viertelfinale ein und bekommt es dort mit Mexiko zu tun. In den weiteren K.o.-Spielen trifft Costa Rica auf Kanada, die USA spielen gegen Jamaika. Der Gold Cup endet am 1. August mit dem Finale in Paradise/Nevada.

Das könnte Dich auch interessieren: Mega-Deal mit Ronaldo und Icardi?

(SID)

Bundesliga Goretzka und Bayern: Gehaltsvorstellungen liegen wohl weit auseinander VOR 2 STUNDEN

Nagelsmann baut auf Sané: "Werden einen stärkeren Leroy sehen"

Premier League Attacke-Modus trotz Tiefschlag: Das hat Klopp mit Liverpool vor VOR 11 STUNDEN