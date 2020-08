Bayern-Trainer Hansi Flick hat im Hinblick auf das Champions-League-Finale gegen PSG (Sonntag, ab 21:00 Uhr im Liveticker) Veränderungen in der Defensive angekündigt. "Wir werden die Dinge analysieren. Wir wissen, dass Paris sehr schnelle Spieler hat. Da müssen wir schauen, dass wir die Defensive etwas anders organisieren", erklärte der Chefcoach nach dem 3:0-Halbfinalerfolg gegen Lyon bei "Sky".

Damit spielte Flick auf die individuellen Fehler und Fehlpässe seiner Mannschaft an, die schon früh im Spiel zu einigen Chancen von Olympique Lyon geführt hatten.

Gleich nach vier Minuten spielte Thiago den Ball unglücklich in die Füße der Franzosen. Memphis Depay lief daraufhin frei auf Manuel Neuer zu, der Schuss des Niederländers landete zum Glück für die Bayern am Außennetz.

Eine Führung des Bayern-Gegners hätte das Spiel wohl in andere Bahnen lenken können. Dessen war sich auch der Münchener Coach bewusst, der mit Blick auf das Endspiel gegen Paris anmahnte: "Heute haben wir das in der ersten Phase teilweise schlecht verteidigt. Wir hatten auch einige leichtfertige Ballverluste, die müssen wir abstellen." Speziell "die Räume hinter der Abwehr" habe man nicht "so gut verteidigt", so Flick weiter.

FC Bayern geht "hohes Risiko"

Auch Verteidiger David Alaba kündigte an, dass man das Halbfinale genau analysieren werde. Der Stil der Münchener sei aber offensiv, wodurch das Spiel auch fehleranfälliger sei: "Wir spielen natürlich ein Spiel, mit dem wir immer hohes Risiko gehen durch das, dass wir so hoch stehen."

Flick hob diese Spielweise jedoch auch als Stärke des FC Bayern hervor, "dass wir den Gegner unter Druck setzen. Ich denke, das wird uns gegen Paris auch gelingen. Wenn wir frühe Ballgewinne haben, ist das eine große Stärke von uns." Man wisse aber auch, "dass wir damit manchmal hohes Risiko gehen".

Zumal der Bayern-Trainer seine Abwehr vielleicht sogar umbauen muss. Denn Innenverteidiger Jérôme Boateng musste zur Halbzeit mit muskulären Problemen ausgewechselt werden, wie Flick nach dem Spiel bestätigte. Für den Weltmeister von 2014 kam positionsgetreu Niklas Süle ins Spiel.

Umstellungen in der Abwehr möglich

Auch Benjamin Pavard könnte wieder von Beginn an auflaufen, nachdem er gegen Lyon einige Spielminuten sammelte, um wie Flick erklärte, "mehr Stabilität [reinzubringen]". So wäre für Joshua Kimmich dann auch wieder Platz im Zentrum. Nach dem Ausfall von Pavard sprang der Nationalspieler auf der rechten Abwehrseite ein. Im Mittelfeld könnte dann Thiago für Kimmich weichen müssen.

Zudem könnte sich auch auf der linken Offensivseite das Personal verändern. Zuletzt, und nach dem Ausfall von Kingsley Coman, durfte Ivan Perisic von Beginn an ran. Der Kroate blieb aber nach einem starken Spiel gegen Barcelona am Mittwoch im Halbfinale blass. Mit dem wieder fitten Coman und Philippe Coutinho hat Bayern zwei starke Alternativen.

Am Sonntag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) gegen Paris Saint-Germain wird sich zeigen, ob die Bayern die Fehler aus dem Lyon-Spiel abstellen können. Denn die PSG-Stars um Neymar und Kylian Mbappé dürften mit ihren Chancen nicht so verschwenderisch umgehen wie Lyon.

