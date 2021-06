Publiziert 09/06/2021 Am 23:45 GMT

Der Frankfurter Torjäger André Silva wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Vor dem Spiel hatten die Portugiesen bange Stunden zu überstehen. Die Selecao hatte am Freitag in Madrid gegen Spanien getestet (0:0), beim iberischen Nachbarn wurden seitdem zwei Coronafälle gemeldet

Bei Portugal fiel eine PCR-Testreihe vor dem Spiel aber komplett negativ aus.

Der Europameister trifft am 19. Juni in München am zweiten Spieltag der Gruppe F auf die deutsche Mannschaft.

