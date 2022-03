Am Montag will die Polizei weitergehende Informationen in einer offiziellen Stellungnahme veröffentlichen.

Vor dem Start ins WM-Jahr vor 25.600 Zuschauern in der ausverkauften Arena hatte sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in einer Videobotschaft unter anderem gegen Antisemitismus ausgesprochen.

Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatten rund um die Begegnung betont, dass es mit Blick auf die Geschichte ein ganz besonderes Spiel für das deutsche Nationalteam sei.

