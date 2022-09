Dabei handelt es sich um Fabien de Keijzer vom FC Utrecht (22 Jahre), Bart Verbruggen vom RSC Anderlecht (20) und Kjell Scherpen von Vitesse Arnheim (22).

Warum Gorter nicht rechtzeitig auf seine Nominierung reagierte, will der niederländische Journalist ebenfalls erfahren haben.

Ad

Offenbar besuchte der 22-Jährige seine nierenkranke Mutter im Krankenhaus und hatte deshalb keinen Handy-Empfang.

La Liga Drei Dinge, die auffielen: Tanz Vinícius, tanz! VOR 8 STUNDEN

Für Torwarttrainer van den Berg sei dies aber kein ausreichender Grund gewesen, dass Gorter später antwortete, so Journalist Verweij. Aus Sicht des Reporters dürfte aber auch ein persönlicher Aspekt in dem Rückruf der Einladung stecken. "Ich glaube, die Beziehung zum Torwarttrainer ist wichtiger als die Leistung", erklärte er in dem Podcast.

Gorter gilt in den Niederlanden als großes Talent. Der 1,91 Meter große Keeper wurde bei Ajax Amsterdam ausgebildet. Seit dem Sommer spielt er auch wieder bei seinem Jugendverein. Zuvor war beim Eredivisie-Klub Go Ahead Eagles Deventer unter Vertrag.

Das könnte Dich auch interessieren: "Transferziel Nummer eins": Bayern weiter heiß auf Kane

Verkatert auf die Wiesn: Bayern-Stars lächeln Krise auf

Ligue 1 Blitzstart reicht: PSG zieht dank Messi-Tor davon VOR 9 STUNDEN