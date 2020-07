Der FC Barcelona hat sein Auswärtspiel bei Villarreal am 34. Spieltag souverän mit 4:1 (3:1) gewonnen. Ein Eigentor von Pau (3.), Luis Suarez (20.) sowie Antoine Griezmann (45.) mit einem schönen Lupfer und Supertalent Ansu Fati (87.) hielten die geringen Titelchancen des Teams um Weltfußballer Lionel Messi am Leben. Gerard hatte für Villarreal zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen (14.).

Nach dem Sieg von Tabellenführer Real Madrid am Nachmittag gegen Bilbao waren die drei Punkte für Barcelona im Meisterrennen fast schon Pflicht, gegen den starken Tabellenfünften aus Villarreal aber alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Dem Anlass entsprechend engagiert starteten die Gäste ins Spiel und gingen bereits nach drei Minuten in Führung. Einen scharfen Querpass von Jordi Alba lenkte Villarreals Pau Torres mit der Fußspitze ins eigene Tor (3.).

Besonders lang hielt die katalanische Führung jedoch nicht, weil Villarreal mit seinem ersten Torschuss direkt ins Schwarze traf. Nach einem Konter der Gastgeber konnte Barça-Torwart Marc-André ter Stegen zunächst noch stark gegen Santi Cazorla parieren, war gegen den Nachschuss von Angreifer Gerard Moreno aber machtlos (14.).

Barcelona zeigte sich vom Gegentreffer nur kurz geschockt und stellte wenige Minute später in Person von Luis Suárez den alten Abstand wieder her. Von der Strafraumgrenze schlenzte der Uruguayer die Kugel sehenswert zum 2:1 in die rechte obere Ecke (20.).

In Sachen Traumtoren sollte es das für den ersten Durchgang aber noch nicht gewesen sein: Kurz vor dem Pausenpfiff ließ der bislang so oft kritisierte Antoine Griezmann seine ganze Klasse aufblitzen und traf mit einer Mischung aus Lupfer und Schlenzer aus 16 Metern über Keeper Sergio Asenjo hinweg zum 3:1-Pausenstand (45.).

Obwohl Suárez nach der Pause nur das Außennetz traf (58.) und ein Treffer von Messi vom VAR aberkannt wurde (70.), geriert der Barça-Sieg zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr. Das bis dahin seit dem Restart ungeschlagene Villarreal fand nach dem Seitenwechsel kaum einmal den Weg in die Offensive.

So dauerte es bis zur Schlussviertelstunde, ehe ter Stegen nach einem Schuss von Chukwueze wieder eingreifen musste (76.). Kurz vor Schluss stellte der eingewechselte Ansu Fati mit einem trockenen Abschluss aus 14 Metern den 4:1-Endstand her (86.).

Durch den Sieg rückt Barça im Meisterrennen wieder bis auf vier Punkte an Tabellenführer Real Madrid heran und hat noch vier Spieltage Zeit, diesen Rückstand aufzuholen.

Das fiel auf: Messi und Griezmann – es geht doch!

Bislang funktionierte das Zusammenspiel von Messi und Griezmann nicht immer so wie gewünscht. Selbst Trainer Setien monierte vor Kurzem, dass mit den beiden Akteuren auf dem Feld die Stabilität im Spiel fehle. Davon war gegen Villarreal allerdings nichts zu sehen.

Griezmann und Messi zeigten mehrfach auf engstem Raum ihre Klasse und wirkten, als würden sie schon Jahre das gleiche Trikot tragen. Immer wieder suchten sich beide Akteure in Strafraumnähe und stellten beim traumhaften 3:1 durch Griezmann ihr grandioses Spielverständnis unter Beweis.

Die Statistik: 8

Superstar Lionel Messi war in den vergangenen acht Ligaspielen gegen Villarreal immer an mindestens einem Treffer beteiligt.

