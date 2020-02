"Es sieht schlecht aus", sagte Zinédine Zidane nach der 0:1-Niederlage von Real Madrid bei UD Levante, die den Königlichen die Tabellenführung gekostet hatte:

" Es ist derselbe Fuß, an dem er zuvor schon verletzt war. "

Hazard hatte bereits von November bis Februar wegen eines Haarrisses im Fuß pausieren müssen und erst eine Woche zuvor sein Comeback gegeben.

Hazard fehlt gegen ManCity und Barcelona

Die Königlichen machten zur Ausfallzeit keine Angaben, sondern teilten nur mit, die Situation zu beobachten.

Für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr im Liveticker) ist der 29-Jährige damit keine Option mehr, ebenso wenig für den Clásico gegen den FC Barcelona am kommenden Wochenende (So., 21:00 Uhr im Liveticker).

Für Hazard, der im Sommer für 100 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Madrid gewechselt war, setzt sich damit seine Seuchensaison fort. Aufgrund diverser Verletzungen kam der WM-Dritte von 2018 in der laufenden Saison bislang nur zu 15 Pflichtspiel-Einsätzen.

