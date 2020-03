Die "Marca" hatte zuvor berichtet, dass die Königlichen bereits erste Annäherungsversuche gestartet haben. Haaland unterschrieb im Januar bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis 2024.

Dank einer Ausstiegsklausel soll der junge Norweger den Bundesligisten aber vorzeitig verlassen können. Haaland könnte ab dem Sommer 2021 angeblich für 75 Millionen Euro den Verein wechseln.

Vater Haaland hofft auf weitere Entwicklung

Vor seinem Transfer zum BVB sollen mehrere Vereine am 19-Jährigen Interesse gehabt haben, darunter Manchester United. Alf-Inge Haaland meinte nun:

" Wir wurden mit mehr als 100 Vereinen in Verbindung gebracht. "

Aktuell freue er sich aber für seinen Sohn und den BVB, so der Vater des Norwegers. Das Wichtigste sei aber, "dass er seine Entwicklung fortsetzt. Er war schon immer ein Top-Torjäger, gibt aber auch viele Vorlagen."

In dieser Saison erzielte Haaland für Red Bull Salzburg und Dortmund in 31 Spielen schon 40 Tore. Alleine für den BVB traf er in neun Spielen zwölf Mal.

