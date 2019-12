Erneute Real-Provokation: Bale sorgt mit Bottle-Flip-Challenge für Aufsehen

Buzz

Gareth Bale war es offenbar zu langweilig, sich auf der Bank nur das Spiel seiner Mannschaft gegen Valencia anzuschauen. Deswegen suchte sich der 30-Jährige eine Alternativbeschäftigung. Kameras zeigen, wie der Spieler von Real Madrid immer wieder eine Trinkflasche so zu werfen versucht, dass sie auf dem Boden aufkommt und stehen bleibt.

Seine Mannschaftskollegen auf der Bank sahen ihm dabei zu, Éder Militão probierte es schließlich sogar selbst aus.

Bale wurde schließlich 20 Minuten vor Schluss eingewechselt. Real Madrid spielte 1:1 gegen Valencia.

Bale zeigt wenig Motivation

Der Waliser sorgt mit der Aktion unter anderem für Aufsehen, da ihm nachgesagt wird, dass er nur noch wenig Motivation zeige, für die "Königlichen" zu spielen, dies gab der 30-Jährige zuletzt auf einer Pressekonferenz sogar zu.

Das Video wurde in den sozialen Netzwerken kommentiert. Ein User schrieb: "Ich brauche auch so einen Job wie Bale. Dafür verdient er 500.000 Euro in der Woche."

Ein anderer User schrieb: "Ich teile viel der Kritik nicht die Gareth Bale für seine Einstellungen und Hobbys einstecken muss. Ich glaube aber, dass dieser Typ fehlgeleitet ist."

Andere User schreiben: "Und dafür bekommt er auch noch Geld" oder "Bale ist einer, der nur weiß wie man Englisch spricht und Golf spielt". Einige User sehen Bales Aktion als "lächerlich" und "unverständlich".

Die Bottle-Flip-Challenge war nicht Bales erster Aufreger. Erst im November provozierte er seinen Arbeitgeber mit einer Flaggenaktion, als er sich mit Wales das letzte direkte Ticket für die EM 2020 sicherte und anschließend mit seinen Teamkollegen hinter einer Wales-Flagge mit der provokanten Aufschrift: "Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge." feierte.

