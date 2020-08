Demnach soll Lionel Messi zu Pep Guardiola gesagt haben: "Ich will noch zweimal Weltfußballer werden, das schaffe ich nur mit dir." Aktuell steht der 33-Jährige bei sechs Weltfußballer-Titeln und hat damit eine Auszeichnung mehr als sein sportlicher Dauerrivale Cristiano Ronaldo. Die ersten vier Trophäen von 2009 bis 2012 holte Lionel Messi unter Pep Guardiola.

In dieser Zeit gewann der FC Barcelona auch zweimal die Champions League, dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Pokal, zweimal den UEFA-Supercup und krönte sich ebenfalls zweimal zum Klub-Weltmeister.

Die Gerüchte um einen Wechsel nach Manchester wurden am Wochenende noch einmal genährt, als Guardiola in einem Restaurant in Barcelona gesichtet wurde. Ob es ein Treffen mit Messi gab, ist nicht bekannt.