Mitte Januar postete James Rodríguez ein Foto auf Instagram. Darauf zu sehen: Er selbst zusammen mit den zwei Real-Legenden Marcelo und Roberto Carlos. Der eine spielt seit 2007 für die Königlichen, der andere lief von 1996 bis 2007 im Dress von Real auf.

James hat dagegen keinen Legenden-Status beim Champions-League-Rekordsieger und es sieht auch nicht so aus, als ob es damit noch klappen könnte. Im Gegenteil: Der Kolumbianer hat unter Trainer Zinédine Zidane einen schweren Stand, vorsichtig ausgedrückt.

Ganze sieben Einsätze und nur zwei davon über 90 Minuten - James' Saison-Arbeitsprotokoll in der spanischen Liga ist kurz. Einen großen Teil der Spiele verpasste der 28-Jährige verletzungsbedingt, doch auch wenn er im Kader war, ließ ihn Zidane häufig auf der Bank schmoren.

Ein Problem, das sich für James gleich in zweierlei Hinsicht negativ auswirken könnte. Zum einen schadet es der Vereins-Karriere des Südamerikaners, zum anderen der Laufbahn in der Nationalmannschaft.

Kolumbien in Sorge wegen James

Der kolumbianische Verband FCF und Nationaltrainer Carlos Queiroz sind dermaßen beunruhigt, dass man in Madrid einen speziellen Fitness-Coach für James und dessen Landsmann Santiago Arias von Atlético Madrid engagiert hat.

"Dieser Coach macht Extraschichten mit James und Arias", berichtete Queiroz unlängst in einem Interview mit der spanischen Nachrichtenagentur "EFE" und ergänzte:

" James' Situation macht uns Sorgen. Wir wissen, dass er sich im Moment in einer schwierigen Situation befindet, die sowohl technisch als auch beruflich gesehen nicht die beste ist. "

An den Fähigkeiten des Real-Profis gebe es selbstverständlich keine Zweifel, eine Einsatzgarantie für die Copa América im Juni - wenn diese denn stattfindet - wollte Queiroz dem Superstar aber nicht geben. Eine Nichtnominierung wäre bitter für James, dessen Heimatland Kolumbien das Turnier zusammen mit Argentinien ausrichtet.

Zidane verzichtet auf James

Wesentlich komplizierter als zu Queiroz scheint aber das Verhältnis zu Zidane zu sein. Der Franzose gilt zwar generell als Bewunderer von James' Spiel, doch selbst in sportlich schweren Phasen scheint der WM-Torschützenkönig von 2014 keine Option mehr zu sein.

In den vergangenen drei Ligapartien setzte es für Real - abgesehen vom 2:0-Erfolg im Clásico gegen den FC Barcelona - zwei überraschende Niederlagen gegen UD Levante (0:1) und Betis Sevilla (1:2). James hätte spielen können, saß aber zweimal 90 Minuten auf der Bank und wurde gegen Barça gar nicht erst in den Kader berufen.

Zuletzt stand der Offensivspieler am 6. Februar beim 3:4-Knockout gegen Real Sociedad San Sebastián im Viertelfinale der Copa del Rey für Madrid auf dem Platz. Wann es überhaupt wieder eine theoretische Chance gibt, Einsatzminuten zu sammeln, ist ob des Coronavirus' und der aktuellen Quarantäne der Real-Auswahl völlig offen.

Gut möglich, dass James' Zukunft nicht in Madrid liegt, sondern in England. Glaubt man den Gerüchten der britischen Presse, sind die Wolverhampton Wanderers, Arsenal und der FC Everton an einem Transfer interessiert.

Wie auch immer, fest steht, dass die fußballerischen Qualitäten des James Rodríguez viel zu groß sind, um auf der Bank zu sitzen...

