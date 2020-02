In der vergangenen Saison traf er wettbewerbsübergreifend 27 Mal für Eintracht Frankfurt. In der aktuellen Saison? Traf er einmal. Luka Jovic hat einen schweren Stand bei Real Madrid, der 22-Jährige wird häufig nur eingewechselt, oft spielt er gar nicht.

Er selbst ist mit seiner Leistung bei den "Königlichen", zu denen er für 60 Millionen Euro vergangenen Sommer wechselte, nicht. Das sagte er in einem Gespräch auf dem Youtube-Kanal "Sportsko popodne sa Kristinom" verraten hat.

Jovic versteht die Torkrise selbst nicht: "Was ist los mit mir?"

"Ich hoffe, dass ich zeigen kann, dass ich zu Recht hier bin. Dass ich hier bin, weil ich Qualität besitze ", sagte der Stürmer darin. "Ich bin bisher nicht zufrieden, weil ich weiß, dass ich es besser kann."

Luka Jovic im Oktober 2019Eurosport

Verstehen kann er die Torflaute aber auch nicht so recht: "Manchmal schaue ich mir auf YouTube mein Spiel von der letzten Saison an und frage mich: 'Was ist mit mir los?'"

Bei aller Selbstkritik macht er sich aber auch ein wenig Hoffnung. Der Serbe sagte: "Aber wir alle wissen, dass Real Madrid ein großer Klub ist und ein junger Spieler, der im Alter von 21 Jahren kam und für den 60 Millionen Euro gezahlt wurden, es schwer hat. Der Druck ist groß. Ich kämpfe derzeit ohne großen Erfolg. Aber ich hoffe, dass sich die Situation ändert."

Trainer Zinédine Zidane scheint den Ex-Eintracht-Star noch nicht aufgegeben zu haben. "Ihm gehört die Zukunft", sagte der Real-Coach Anfang Januar. Man muss Geduld mit ihm haben. "Er ist ein Kind, das viel lernen will. Er ist sehr gut und wird viele Tore schießen. Wir setzen auf ihn und müssen geduldig sein." Das klingt, als müsse Jovic nicht sofort wieder die Koffer packen in Madrid.

