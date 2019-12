Real spielte nur vier Tage nach dem 0:0 im Clásico von Beginn an sehr dominant, ging aber wie bereits im Gipfeltreffen mit den Katalanen sehr verschwenderisch mit seinen Chancen um. Nationalspieler Toni Kroos (19.) scheiterte aus kurzer Distanz an der Latte, Karim Benzemas (32.) Versuch aus spitzem Winkel klärte Unai Núñez auf der Linie. Bei der besten Chance nach dem Wechsel traf Nacho (59.) per Kopf ebenfalls nur den Querbalken.

Stadtrivale Atlético Madrid ist dagegen durch ein 2:1 (0:0) bei Betis Sevilla wieder in die Champions-League-Ränge geklettert. Ángel Correa (58.) und ein sehenswertes Hackentor von Álvaro Morata (84.) machten den ersten Auswärtserfolg der Rojiblancos seit dem 25. September perfekt. Der Anschlusstreffer des ehemaligen Dortmunders Marc Bartra (90.+3) kam zu spät.

Das könnte Dich auch interessieren: Smarter Move mit Flick: Bayern hält sich alles offen

(SID)