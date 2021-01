Dem Bericht des spanischen Sportblattes zufolge will Real Madrid David Alaba unbedingt verpflichten und ihm ein Nettojahresgehalt von knapp über zehn Millionen Euro bieten. In der Führungsetage bei den Königlichen seie man sehr optimistisch, dass der Österreicher zu ihnen wechsele. Und auch Trainer Zinédine Zidane soll bereits sein OK für Transferverhandlungen gegeben haben.