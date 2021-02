Diese Summe soll am 15. Juli, zwei Wochen vor Vertragsende, ausgezahlt werden. Schon zum 31. März 2021 soll eine weitere Treue-Zahlung an Messi von rund 27 Millionen Euro anstehen. Bereits vor einigen Tagen hatte "El Mundo" einen Vertrag veröffentlicht, der das hohe Gehalt des Argentiniers darlegte.

Demnach soll Messi in den vier Jahren seit 2017 insgesamt über eine halbe Milliarde Euro erhalten haben .

Der FC Barcelona hatte daraufhin verärgert reagiert und rechtliche Schritte gegen die Zeitung angekündigt. Auch Barça-Cheftrainer Ronald Koeman zeigte wenig Verständnis für die Veröffentlichung und nahm den 33-Jährigen in Schutz.

Der Bericht hatte behauptet, Messis hohes Gehalt sei einer der Hauptgründe für die extreme Verschuldung der Katalanen. Rund 1,173 Milliarden Euro ist der FC Barcelona aktuell in den Miesen, wie aus einem Finanzbericht hervorging .

Koeman meinte zur Veröffentlichung des Gehalts: "Wer auch immer den Vertrag von Messi geleakt hat, hat keine Zukunft mehr bei Barça. Was in den Medien über Messi herausgekommen ist, geschah in böser Absicht."