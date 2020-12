"Geschichten wie unsere, von der Liebe zum gleichen Verein über so lange Zeit, werden im Fußball leider immer seltener. Ich bewundere dich sehr, Messi", schrieb Pelé (80) am Samstag bei Instagram unter ein Foto, das den Argentinier beim Torjubel zeigt.

"Wenn dein Herz vor Liebe überquillt, ist es schwer, den Kurs zu ändern. Genau wie du, weiß ich, wie es ist, wenn man gerne jeden Tag das gleiche Trikot trägt. Genau wie du, weiß ich, dass es nichts Besseres gibt als den Ort, an dem man sich zu Hause fühlt", fügte der Brasilianer an.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+4) traf der sechsmalige Weltfußballer Messi zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Valencia. Im Heimspiel mühte sich das Barça-Team um Messi und Torwart Marc-André ter Stegen aber nur zu einem Remis, der Weg zurück in den Titelkampf in La Liga ist beschwerlich.