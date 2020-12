Jonathan Tah folgte dem zutiefst frustrierten Teamkollegen zwei Minuten später sehr viel langsamer. Noch immer verdrehte Leverkusens Innenverteidiger dabei die Augen wegen seiner verunglückten Ballannahme, die die Münchner in der dritten Minute der Nachspielzeit nutzten, um Bayer den zwar unerheblichen, aber doch reizvollen Titel Weihnachtsmeister noch vor der Nase wegzuschnappen.

Wie ausgehungerte Raubkatzen fielen sie bei der ersten falschen Bewegung des Gegners über ihr Opfer her. In einer gnadenlosen Art, wie man sie vom aktuellen Träger der Champions-League-Krone kennt, die beim Schlussakkord zu einem sagenhaft erfolgreichen Jahr aber nur höchst selten aufblitzte.

Bezeichnend: Die vor der Pause souveränen, in der zweiten Halbzeit aber immer weiter in die Defensive gedrängten Leverkusener schenkten den Bayern bei deren 2:1-Sieg fünf Tage vor Heiligabend gleich beide Tore.

Beim ersten, mit dem das Team von Hansi Flick den großartigen Führungstreffer der Werkself durch Mittelstürmer Patrik Schick kurz vor der Halbzeit egalisierte, leisteten Torwart Lukas Hradecky und Tah in Slapstick-Manier die entscheidende Unterstützung. "Wir sind gegeneinander gelaufen", erläuterte Hradecky die Szene, in der Robert Lewandowski eine Flanke von Thomas Müller völlig unverhofft aus fünf Metern über die Linie nicken durfte, korrekt.

Eine Stunde später bestrafte dann Joshua Kimmich, der sechs Wochen nach seiner in Dortmund erlittenen Meniskusverletzung in den letzten 25 Minuten sein Comeback gab, den Patzer des Nationalmannschaftskollegen Tah – geistesgegenwärtig mit einem direkten Zuspiel auf Lewandowski.

Womöglich spiegelten solche Situationen einfach auch das Glück wider, das große Mannschaften in solchen Augenblicken haben, sinnierte der Übungsleiter aus den Niederlanden noch. Während die Sieger ihren monumentalen Erfolgslauf der letzten zwölf Monate – fünf Titel gewonnen, nur eines von 48 Spielen verloren – nun zumindest mal ein paar Tage lang sacken lassen können.

"In Hollywood geht ja immer alles gut aus. Und genauso wie es hier gelaufen ist, hätte man das Drehbuch geschrieben", kommentierte Offensivspieler Müller den passenden Plot für das Jahr 2020. Ein Jahr, das er "magisch" nannte, von dem er aber auch weiß: "Die Umstände für Land und Leute waren nicht so magisch."

Dass die Bayern in der Liga nun sieben Mal in Folge mit 0:1 in Rückstand gerieten – vereinsinterner Negativrekord – müsse man sich "auf der Zunge zergehen lassen", erklärte er leicht sarkastisch.