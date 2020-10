"Es war, als hätten uns die Gegner in der ersten Hälfte unterschätzt. Das konnte man sehen", sagte Linksverteidiger Viktor Kornienko nach Abpfiff. Einen Tag vor dem prestigeträchtigen Clásico beim FC Barcelona (Samstag, 16:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) schrillen in Madrid die Alarmglocken.

"Es ist schwierig zu begreifen, was passiert ist", sagt La-Liga-Insider und Fußball-Experte Felix Martin von Eurosport in Madrid : "Noch vor ein paar Monaten hat Real großartigen Fußball gespielt und den Gegnern in Valdebebas nicht den Hauch einer Chance gelassen".

"Sie können sich nicht mehr auf ihre Defensive verlassen und haben auch offensiv an Power verloren", so Martin: "Benzema (ein Tor, eine Vorlage in sechs Spielen) konnte seine Form aus der vergangenen Saison nicht konservieren, Marcelo ist nicht mehr der Linksverteidiger, der er einmal war und die Bank um Militão, Valverde, Asensio und Rodrygo springt nicht in die Bresche. Wenn ich den besten Spieler der bisherigen Real-Saison benennen müsste, es wäre wohl Torhüter Thibaut Courtois."