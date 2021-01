Trotz eines Spielers Überzahl musste sich Real Madrid im Pokal gegen das drittklassige Alcoyano mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben. Im Anschluss an die Partie antwortete Trainer Zinédine Zidane auf die Frage nach seiner Zukunft zurückhaltend: "Ich übernehme die Verantwortung und alles, was passieren muss, wird passieren. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen passiert."