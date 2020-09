Vergleichsweise ruhig geht es bei Real Madrid in diesem Sommer auf dem Transfermarkt zu. Die Corona-Krise traf die Königlichen hart und so hielten sich die Gerüchte um die Verpflichtung eines absoluten Top-Stars in Grenzen, obwohl man eigentlich den eingeleiteten Umbruch fortführen wollte. Doch bei Real gilt in dieser Hinsicht: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.