Kroos erzählte in dem Podcast, den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix aufnimmt: "Herr Hoeneß kam damals zu mir und meinte, was mein Berater fordert, ist eine Frechheit. Ich habe ihm gesagt: Das mag ihre Meinung sein. Aber das fordern wir und nicht mein Berater." Der Real-Star spekulierte, dass Hoeneß mit seiner Aussage erfahren wollte, ob er selbst das fordere oder sein Berater.

Sammer, der damalige Sportdirektor der Münchner, schien allerdings anderer Auffassung zu sein. Trotz bis heute gutem Verhältnis zu Sammer stellte Struth klar: "Es wurde am Telefon sehr emotional als wir angedeutet haben, was wir nach der WM vorhaben. Es war wie ein Kopf-an-Kopf am Telefon."

Struth äußerte sich auch zum Rekordtransfer von Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain: "Nirgends war der Aufschrei über diese Summe so groß wie in Deutschland. Klar ist das viel Geld, aber wenn ein Scheich meint, so viel Geld auf den Tisch zu legen, dann ist es ihm überlassen. Wenn es der Markt hergibt, ist das eben so." Der Investor würde damit keinem weh tun, so der Berater.