Kroos, der schon am Samstag beim 2:0 gegen Atlético Madrid an beiden Treffern beteiligt gewesen war, brachte die Königlichen in Führung (45.+1). Zu diesem Zeitpunkt spielten die Gäste nach der frühen Gelb-Roten Karte gegen Raúl García (13.) bereits in Unterzahl, dennoch kamen sie nach Wiederanpfiff zum Ausgleich durch Ander Capa Rodríguez (52.). Karim Benzemas Doppelpack (74./90.+2) sicherte dann den Sieg.