Zinédine Zidane muss sich nach zwei Niederlagen in Folge gegen La-Liga-Nachzügler Deportivo Alaves (1:2) und in der Champions League gegen Shakhtar Donetsk (0:2) mit herber Kritik auseinandersetzen - zum wiederholten Male. Laut der spanischen Zeitung "El Mundo" soll nun in einem internen Krisentreffen über die Zukunft des 48-Jährigen bei den Königlichen entschieden werden. Real-Präsident Florentino Perez soll demnach für eine Entlassung von Zidane sein.