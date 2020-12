Doch stattdessen erlebte das Team von Zinédine Zidane im Rückspiel am Dienstagabend den nächsten Champions-League-Albtraum, diesmal in umgekehrter Reihenfolge.

Nach ordentlicher erster Hälfte verloren die Madrilenen im zweiten Spielabschnitt völlig den Faden und ließen sich von den Ukrainern zweimal auskontern. Am Ende stand eine verdiente 0:2-Pleite für Real , das langsam aber sicher in die nächste handfeste Krise hineinschlittert.

"In der ersten Hälfte waren wir wirklich gut, aber wir haben uns nicht mit einem Tor belohnt. Der Ball wollte einfach nicht reingehen, danach wurde es kompliziert", bilanzierte Zidane im Anschluss recht nüchtern. Dabei dürfte spätestens jetzt bei den Königlichen höchste Alarmstufe herrschen.

Bereits am vergangenen Wochenende war das Starensemble zuhause von Deportivo Alavés düpiert worden (1:2), in der Königklasse droht nun sogar das frühzeitige Aus. Es wäre das erst Mal seit 24 Jahren, dass die Madrilenen die K.o.Phase verpassen würden.

Das letzte Gruppenspiel kommende Wochen in Valdebebas gegen Borussia Mönchengladbach, die ihrerseits bei Inter Mailand mit 2:3 unterlagen, wird zum absoluten Endspiel. Die Situation in Gruppe B ist komplett offen. Madrid (aktuell Tabellendritter mit sieben Punkten) muss gewinnen, um sicher das Achtelfinale zu erreichen. "Wir können es noch schaffen", übte sich Toni Kroos mehr in Durchhalteparolen, statt wirklich Kampfgeist zu versprühen.