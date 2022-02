Der spanische Rekordmeister Real Madrid ist in der "Copa del Rey" frühzeitig gescheitert und muss weiter auf seinen ersten Titelgewinn seit 2014 warten. Bei Athletic Bilbao verlor der 19-malige Pokalsieger im Viertelfinale mit 0:1 (0:0). Die Basken hatten in der Runde zuvor bereits den FC Barcelona ausgeschaltet.

Alex Berenguer (89.) erzielte den entscheidenden Treffer für den Außenseiter. Bei Madrid stand Ex-Weltmeister Toni Kroos in der Startelf und wurde in der 76. Minute ausgewechselt.

Ebenfalls im Halbfinale steht Betis Sevilla, das souverän 4:0 (1:0) bei Real Sociedad gewann. Bereits am Mittwoch hatten sich der FC Valencia und Rayo Vallecano in ihren Viertelfinal-Duellen durchgesetzt. Die nächsten Paarungen werden am Freitag ausgelost.

