Ganz in Schwarz hat das "weiße Ballett" von Spaniens Rekordmeister Real Madrid einen Sonntag zum Vergessen erlebt.

Ausgerechnet in ihren pechschwarzen Jubiläumstrikots zum 120-jährigen Vereinsbestehen mussten die Königlichen gegen den Erzrivalen FC Barcelona und Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen durch eine demütigende 0:4 (0:2)-Heimpleite nach fünf Clásico-Erfolgen in Serie wieder eine Niederlage quittieren.

Barça hingegen feierte seinen höchsten Erfolg im Bernabéu seit 1974.

Die Pressestimmen aus Europa:

SPANIEN

AS: "Barça kehrt zurück, Madrid verschwindet. Xavis Team tanzt die Ancelotti-Truppe aus. Die bizarren Entscheidungen des Italieners führen die weiße Katastrophe herbei. Aubameyang glänzt mit einem Doppelpack."

Marca: "Barça-Festival im Bernabéu! Barcelona geht in Madrid spazieren. Die Mannschaft von Xavi zeigt gegen schwache Madrilenen eine chorische Leistung. Real war nicht in der Lage, den Ball zu erobern und fiel im eigenen Stadion der Länge nach hin. Xavi ist der Architekt für den Wiederaufbau."

Mundo Deportivo: "Fußball-Ausstellung im Bernabéu! Barça rollt über Madrid hinweg. Xavis Mannschaft gelingt ein historischer Sieg. Real wird erstickt und ausgecoacht."

Sport: "Eine magische Nacht für Los Cules! Barça entweiht das Bernabéu wie in den besten Zeiten."

DEUTSCHLAND

Kicker: "Barça führt Real im Bernabeu vor! Was für eine Klatsche für den Leader in Spanien! Real Madrid verliert den Clásico gegen Erzrivale Barcelona gleich mit 0:4. Und das im eigenen Stadion."

Sport1.de: "Clásico-Wahnsinn! Furioses Barça demontiert Real. Der Auftritt der Xavi-Elf beeindruckt, Real enttäuscht auf ganzer Linie."

Bild: "Barça macht Madrid nass! Real erlebt Clásico-Fiasko."

SCHWEIZ

Der Blick: "Aubameyang mit Doppelpack: 4:0 in Madrid! Barça demütigt Real im Clásico. Was für eine Klatsche für den Leader in Spanien!"

ÖSTERREICH

Laola1.at: "Barcelona demütigt Real Madrid vor eigenem Publikum. Die Katalanen zeigen sich im Clásico im Bernabéu in Trefferlaune."

ORF: "Barcelona führt Real im Clásico vor. Mit einem triumphalen 4:0-Sieg bei Real Madrid stellt der FC Barcelona seine aktuelle Topform unter Beweis."

ENGLAND

BBC: "Aubameyang verleiht der Xavi-Revolution neuen Schwung - Barcelona überrumpelt Tabellenführer Real Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang erzielt bei seinem Debüt im Clásico zwei Treffer."

The Guardian: "Eine Tracht Prügel für Real. Aubameyang führt Barcelona mit zwei Toren zum Sieg. Ein erstaunliches 4:0 beendet Barças Niederlagen-Serie im Clásico."

The Sun: "Barcelona schockt Real im Clásico. Pierre-Emerick Aubameyang war on fire."

Daily Mirror: "Ein echter Klassiker! Barcelona versenkt Real Madrid mit Aubameyang-Doppelpack. Eine herbe Abreibung im Bernabéu."

Daily Mail: "Barcelona nimmt Real Madrid auseinander. Der Spitzenreiter kommt böse unter die Räder."

