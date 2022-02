Atlético erwischte einen guten Start und ging mit dem ersten Torschuss direkt in Führung. Am Ende einer starken Kombination legte Luis Suarez quer auf Yannick Carrasco, der aus zehn Metern souverän einnetzte (8.).

Die zu Beginn etwas aktiveren Katalanen antworteten allerdings prompt mit einem wunderschönen Treffer der Barcelona-Urgesteine: Dani Alves flankte den Ball von der rechten Seite zum mitgelaufenen Jordi Alba, der die Kugel volley nahm und in den rechten Winkel beförderte (10.). Barcelona übernahm dann das Spiel komplett und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest. Nach einem starken Antritt von Adama Traoré auf dem rechten Flügel nickte Gavi die Flanke des Spaniers ein (21.).

Wenn Atlético dann einmal gefährlich wurde, war es durch schnelle Vorstöße nach Balleroberungen oder durch Standardsituationen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Thomas Lemar auf den Kopf von Stefan Savic, der aus sieben Metern allerdings knapp vorbei köpfte (37.). Kurz vor der Pause erhöhten die Gastgeber auf 3:1, als ein Kopfball von Gerard Piqué nach Freistoß-Flanke von Alves an der Latte landete und Ronald Araújo sich den Nachschuss sicherte (43.).

Die zweite Halbzeit begann, wie der erste Durchgang endete - mit einem Tor der Gastgeber. Gavi verschaffte sich durch einen Doppelpass mit Alba Platz auf der linken Seite und fand mit seiner flachen Hereingabe Alves im Rückraum, der den Ball direkt nahm und ins linke Eck schweißte (49.). In der Folge schalteten die Colchoneros einen Gang hoch und kamen nun auch zu nennenswerten Chancen.

Zunächst konnte Marc-André ter Stegen einen Freistoß von Carrasco noch über die Latte lenken (58.). Doch die nachfolgende Ecke sorgte für den Anschlusstreffer der Madrilenen. Carrasco köpfte die Flanke von Rodrigo de Paul zu Suarez, der aus fünf Metern nur noch einschieben musste (59.).

Es schien zunächst so, als würde nichts mehr anbrennen, doch dann schwächten sich die Katalanen selbst. Alves trat in der 69.Minute Carrasco ohne jegliche Chance auf den Ball in die Wade und holte sich dafür eine überflüssige Rote Karte ab. Das Spiel drohte nun doch noch zu kippen, Atlético war in der Schlussphase klar überlegen. Es sprangen, trotz der Dominanz, allerdings keine nennenswerten Chancen mehr heraus.

Das fiel auf: Nicht mehr das Defensivbollwerk

Atletico Madrid war lange Zeit in Europa als die mit defensivstärkste Mannschaft bekannt. Diese Saison ist davon allerdings relativ wenig zu sehen, so stehen die Madrilenen nach 22 Spielen bei 30 Gegentoren. Am Ende der letzten Saison kamen sie zum Beispiel lediglich auf 25 Gegentreffer. Auch heute war die Defensive das große Problem, denn du kannst dich nicht so stark hintenreinstellen, wie es die Madrilenen in Halbzeit eins getan haben und dann am Ende vier Gegentreffer kassieren. Insgesamt ging aber auch nach vorne einfach zu wenig, generell kamen die Gäste erst so wirklich ins Spiel, als Dani Alves Rot sah.

Atletico Madrid hat heute zum ersten Mal seit Januar 2015 drei Gegentore in der ersten Halbzeit kassiert. Das letzte Mal war es ebenfalls gegen den FC Barcelona im Copa del Rey.

