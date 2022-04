Es war der Höhepunkt eines königlichen Spektakels im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Real-Kapitän Karim Benzema trieb den Ball über die rechte Seite an, bediente Vinicius Jr. und drang dann in den Sechzehnmeterraum ein.

Über Rodrygo kam der Ball zurück zum Franzosen, der sich im Rücken der Rojiblancos abgesetzt hatte. Der 34-Jährige nahm den Ball mit einem kurzen Kontakt an und wuchtete ihn an Torwart Bono vorbei ins Tor.

Ad

Was folgte, war madrilenische Ekstase par excellence. In der Nachspielzeit hatte Benzema für Real Madrid im Topspiel beim FC Sevilla getroffen - und nach einem 0:2-Pausenrückstand den 3:2-Siegtreffer erzielt. Benzema, wer auch sonst?

Bundesliga Entscheidung naht: Bayern-Duo offenbar vor Vertragsverlängerung VOR 6 STUNDEN

Der Mittelstürmer ist in dieser Saison an mehr als der Hälfte aller Pflichtspieltreffer von Real beteiligt, erzielte 40 Prozent der Tore selbst. Im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain und im Hinspiel gegen den FC Chelsea führte er die Mannschaft von Carlo Ancelotti mit drei Treffern im Alleingang ins Halbfinale.

Benzema ist der Garant einer erfolgreichen Saison der Madrilenen.

Ancelotti erklärt: Darum wird Benzema "von Jahr zu Jahr besser"

Benzema "der Schlüsselspieler"

"Er ist der Schlüsselspieler. Real ist deutlich schlechter, wenn Benzema nicht spielt", erklärt Fußball-Experte Félix Martín von Eurosport in Madrid. Gegen Sevilla schoss Benzema sein 25. Ligator und stellte schon sechs Spiele vor dem Saisonende seinen neuen persönlichen Rekord auf.

In der Königsklasse steht der Angreifer bei zwölf Treffern und hat damit bereits fünf Tore mehr erzielt als in seiner bis dato besten Spielzeit. Kein anderer Spieler traf in diesem Kalenderjahr häufiger als Benzema.

Doch nicht nur vor dem Tor ist er noch gefährlicher als früher. "Auch seine Fähigkeit, Torchancen zu erarbeiten und Tore vorzubereiten, hat sich enorm verbessert", analysiert Martín. "Es ist der Wahnsinn, wie er in dieser Saison performt", lobte Innenverteidiger David Alaba nach dem Champions-League-Spiel gegen Titelverteidiger Chelsea und fügte an: "Auch in den vergangenen Jahren. Aber vor allem in dieser Saison."

Karim Benzema Fotocredit: Getty Images

Im Alter von 34 Jahren erlebt der Kapitän der Madrilenen seine beste Saison. "Er ist wie guter Wein. Er wird jeden Tag besser", adelte Trainer Carlo Ancelotti seinen Angreifer.

Noch fünf Treffer fehlen dem Franzosen mit algerischen Wurzeln, um mit Real-Legende Raúl, dem zweitbesten Torschützen der Real-Geschichte hinter Cristiano Ronaldo, gleichzuziehen. "Er ist so wichtig für uns", unterstrich Abwehrchef Alaba.

Benzema im Schatten der Superstars

Lange stand Benzema im Schatten all dieser schillernden Figuren, Ballkünstler und Weltstars, die sich in der spanischen Hauptstadt die Klinke in die Hand gaben. Bezeichnenderweise kursierte in der vergangenen Woche ein Bild durch die sozialen Medien.

Darauf eine Ehrung aus dem Januar 2015: Vier Madrilenen stehen im Bernabéu im Blitzlichtgewitter: Cristiano Ronaldo posiert mit dem Ballon d'Or. Sergio Ramos und Toni Kroos halten ihre Trophäe für die Wahl in die Elf des Jahres in den Händen - James Rodríguez die Auszeichnung für sein Tor des Jahres.

Im Hintergrund und abseits des Rampenlichts steht Benzema. Er lächelt und applaudiert.

Karim Benzema - häufig im Hintergrund Fotocredit: Getty Images

Es ist bezeichnend für dessen Karriere. Viermal gewann er die Champions League. Sieben Mal wurde er Meister. Drei Mal Pokalsieger. Individuelle Titel - bis auf drei Auszeichnungen als Frankreichs Fußballer des Jahres: Fehlanzeige.

Torschützenkönig wurde er einzig in der Saison 2007/2008 in der Ligue 1 und dem Coupe de France im Trikot von Olympique Lyon. Nicht ein einziges Mal in seiner Karriere stand Benzema, der seit 2009 für Real Madrid aufläuft, in der Weltauswahl des Jahres.

Benzema füllt den Trophäenschrank

Doch in diesem Jahr könnte sich der verstaubte Schrank der individuellen Trophäen wieder füllen: In der Champions League liegt er nur einen Treffer hinter dem bereits ausgeschiedenen Robert Lewandowski und greift vor den Halbfinalspielen gegen Manchester City nach der Torschützenkrone in der Königsklasse.

In La Liga liegt er bereits uneinholbar in Front. Und nach den Gala-Auftritten in der Champions League stehen selbst die höchsten Ehren im Raum. Der brasilianische Weltmeister von 2002, Ronaldo, forderte zuletzt: "Benzema verdient den Ballon d'Or!"

Kurz vor der Fußballrente tritt der ewig unterschätzte Angreifer aus dem Schatten der schillernden Superstars heraus und steht nun selbst im Rampenlicht.

"Seit Cristiano Ronaldo den Verein verlassen hat, ist Benzemas Rolle als Leader in der Offensive gestiegen", erklärt Fußball-Experte Félix Martín von Eurosport in Madrid den Aufstieg des Franzosen. Doch Benzema brilliert eben nicht nur durch die unglaublichen Zahlen, die er in dieser Saison liefert.

Im Sommer verließ mit Sergio Ramos der langjährige Kapitän die spanische Hauptstadt. Benzema folgte auf den königlichen Thron – und wuchs an der Verantwortung. "Er verbessert sich als Leader Tag für Tag", lobte Ancelotti und erklärte: "Er fühlt sich wichtig für das Team und für die Spieler."

Als Real im Rückspiel gegen PSG schon kurz vor dem Ausscheiden stand, ging der 34-Jährige voran, luchste Gianluigi Donnaruma den Ball ab, schob Sekunden später selbst zum Ausgleich ein und gab damit den Startschuss für die Wende.

Benzema auf dem Weg zum Ballon d'Or

"Er fühlt sich wie der wahre Anführer dieses Teams. Und es ist sehr wichtig, jemanden zu haben, der vorangeht, wenn es schwer wird", so Eurosport-Experte Martín. Eine Rolle, die Benzema auch an der Stamford Bridge unter Beweis stellte.

Karim Benzema jubelt über seinen Hattrick für Real gegen Chelsea Fotocredit: Getty Images

Mit – aber vor allen Dingen nach seinem Dreierpack. "Das wichtigste Tor war das dritte, weil ich in der ersten Halbzeit eine Chance nicht genutzt habe", erklärte der Franzose im Hinblick auf den Mannschaftserfolg nach dem Spiel und sagte: "Es war sehr wichtig, dieses Tor zu erzielen."

Denn: Wie in vergangenen Jahren steht für Benzema der Erfolg des Teams über den persönlichen Lorbeeren. Genau deswegen ist er so wichtig für die Königlichen. "Er hat eine starke Persönlichkeit. Sein Verhalten ist beispielhaft für uns alle", lobte Ancelotti seinen Kapitän.

Der 62 Jahre alte Italiener kann sich auf Benzema verlassen – wie am Sonntagabend in der 92. Minute im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Der Meistertitel ist den Madrilenen beinahe sicher. In der Champions League geht der Weg zum ersten Henkelpott seit 2018 nur über Benzema. Schießt er Real Madrid in der Königsklasse zum Titel, führt auch bei der Vergabe des Ballon d'Or kein Weg mehr an im vorbei.

Zuzutrauen ist es ihm. Denn, so Eurosport-Experte Martín: "Mit 34 Jahren ist Benzema in der Blüte seiner Karriere."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bayerns Selbstverständnis erschüttert - Anschluss längst verpasst

Ballon d'Or: Benzema für Deschamps "heißer Anwärter" auf den Sieg

Bundesliga Nur ein "M" überzeugt: Musiala macht Müller mächtig Dampf VOR EINEM TAG