Diese Schwachstelle des deutschen Rekordmeisters habe er ausgemacht, als er einige Spiele des FC Bayern gesehen habe, erklärte der 34-Jährige. Die europäische Mannschaft, vor der Benzema hingegen am meisten Respekt hat, ist Paris Saint-Germain.

"Das Team, das mir am meisten Angst gemacht hat, war Paris", meinte der Star von Real Madrid. Auf die Franzosen war der Stürmer zusammen mit Madrid im Achtelfinale der Königsklasse getroffen.

Nach einem 1:0-Hinspielerfolg von PSG drehten die Königlichen das Duell zu ihren Gunsten und gewannen dank eines Hattricks von Benzema 3:1.

Im Viertelfinale wartet nun als nächstes der FC Chelsea (6. April, ab 21:00 Uhr im Liveticker ). Der FC Bayern kann frühestens im Finale zum Gegner von Real werden.

Benzema würde gerne mit Mbappé bei Real spielen

In den Achtelfinalspielen gegen Paris traf Benzema auch auf Nationalmannschaftskollege Kylian Mbappé. Der 23-Jährige steht seit längerem im Gespräch, im Sommer zu Real Madrid zu wechseln. Der Vertrag von Mbappé bei PSG läuft in diesem Jahr aus. Bereits vor der aktuellen Saison hatte der Weltmeister von 2018 zu den Königlichen wechseln wollen. Doch PSG legte ein Veto ein.

Nun müssen die Pariser ihn aller Voraussicht nach ablösefrei ziehen lassen - in Richtung Real Madrid. Angesprochen auf einen möglichen Transfer von Mbappé zu Real meinte Benzema: "Ich spiele gerne mit ihm in der Nationalmannschaft und würde gerne mit ihm im Verein spielen. Ich glaube, dann würden wir doppelt so viele Tore schießen. Oder vielleicht sogar das Dreifache."

Benzema steht noch bis 2023 bei den Madrilenen unter Vertrag. Seit 2009 spielt er schon für Real, erzielte in 594 Spielen 313 Tore.

Ob er seinen Vertrag in Madrid noch einmal verlängert, steht aber nicht fest.

